Pagelle Milan-Salernitana, i voti di Tuttosport: Leao non ne azzecca una

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Salernitana 1-1, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Salernitana 1-1, le pagelle rossonere di 'Tuttosport' — Maignan: "Quando serve lui risponde sempre presente: chiedere a Dia e Piątek per referenze". Voto 7.

Kalulu: "Il migliore della difesa, dà sicurezza a tutto il reparto". Voto 6.

Thiaw: "La dormita su Dia a fine primo tempo poteva costare carissima, poi si riprende". Voto 5,5.

Tomori: "Chiamare ‘Chi l’ha visto’ per capire dove fosse sull’azione del gol di Dia. Distratto e nervoso". Voto 5.

Saelemaekers: "I compagni non lo cercano più di tanto e lui resta disconnesso". Voto 5,5. Dal 78' Florenzi: "Non giudicabile". Senza voto.

Krunić: "Provvidenziale con il calcagno sulla conclusione di Kastanos del primo tempo, ordinato". Voto 6.

Bennacer: "Le serpentine fenomenali della ripresa certificano la sua classe e per poco non conquista un rigore". Voto 6,5. Dall'86' Tonali: "Non giudicabile". Senza voto.

Theo Hernández: "Spinge meno del solito, ma cerca sempre la profondità e non commette errori". Voto 6.

Brahim Díaz: "Vivace e intraprendente, anche se non incisivo come in altre occasioni". Voto 6. Dal 63' Origi: "Poco coraggioso". Voto 5,5.

R. Leão: "Non per essere ingenerosi, ma non ne azzecca proprio una in tutta la partita. Abulico". Voto 5. Dal 63' De Ketelaere: "Impalpabile ". Voto 5,5.

Giroud: "Si gira sempre lui e il Milan va. Non gli riesce solo la rovesciata da cineteca di metà primo tempo. Peccato per il giallo che gli farà saltare l’Udinese". Voto 6,5. Dal 63' Ibrahimović: "Ci prova con orgoglio, ma non ha fortuna". Voto 6.

Mister Pioli: "A Leão chiede di fare solo la fase offensiva, ma il Milan non è pericoloso nemmeno così". Voto 5,5. Moviola Milan-Salernitana, Diavolo penalizzato: il motivo >>>

