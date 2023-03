Milan-Salernitana 1-1: gol e highlights (26^ giornata Serie A) | Video

Il Milan di Stefano Pioli non riesce a tornare alla vittoria in campionato. La Salernitana di Paulo Sousa , nel 'Monday Night' della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 , strappa, infatti, un meritato 1-1 a 'San Siro' contro i Campioni d'Italia in carica.

Un Diavolo lento, statico e confusionario disputa una partita non all'altezza delle sue potenzialità. Forse pago, inconsciamente, dello sforzo fisico e tecnico compiuto a Londra in Champions League, il Milan perde in casa due punti sanguinosi nella lotta per un posto nell'Europa che conta per la stagione 2023-2024.