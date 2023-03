Pagelle Milan-Salernitana, i voti di Gazzetta: Leao triste e spento

Le pagelle di Milan-Salernitana, partita del 26° turno della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Salernitana 1-1, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Salernitana 1-1, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Maignan: "Altro che portiere. Butta l’1 dal numero di maglia e gli resta il 6: la chiusura su Dia fuori area è alla Baresi. Parate assortite su Candreva e Piątek. Trema solo su quel pasticcio nato da Bennacer, Kastanos lo grazia". Voto 7.

Kalulu: "Sta bene: si allarga e quando può attacca. Gli episodi però lo condannano: sul gol abbandona Dia, Piątek gli va via e calcia. La beffa nell’altra area: steso sulla linea, la palla lo tocca e va a Ochoa". Voto 5.

Thiaw: "Fisicamente dominante: sempre in anticipo, vince i duelli, di testa fa l’imperatore. Due errori però sono epic fail: lancia Dia (e Maignan salva), poi combina il pasticcio con Kalulu e il 29 non può esimersi …". Voto 5,5.

Tomori: "Il più sereno dei centrali: rischia poco, sbaglia in palleggio ma non fa grossi errori. Il finale è isterico: rischia un rigore su Piątek poi se la prende con l’arbitro. Ammonito (e gli va bene così)". Voto 5,5.

Saelemaekers: "Macchina da cross: il Milan attacca a destra più del solito e una palla per Giroud è interessante. Pericoli creati? Mah, pochi". Voto 5,5. Dal 78' Florenzi: "Che fatica in velocità con Bradarić. In compenso, quasi fa gol". Voto 6.

Krunić: "Un moschettiere in mezzo al campo: non si nega un duello con chiunque abbia una maglia bianca. Quantità più che qualità, ma il pezzo di scarpa con cui devia il tiro di Kastanos è prezioso". Voto 6.

Bennacer: "Il decimo assist della vita in Serie A è quello che resta di una partita intensa – 71 passaggi – in cui smista, calcia tre volte, fa un errore che rischia di mandare Kastanos sotto la curva". Voto 6. Dall'86' Tonali: "Non giudicabile". Senza voto.

Theo Hernández: "Se questo fosse scacchi, non calcio, un alfiere: taglia in diagonale da sinistra e gioca in mezzo. Spesso il più pericoloso, gli manca l’ultimo passo: calcia due volte e al massimo prende Gyömbér". Voto 6,5.

Brahim Díaz: "Una bella palla per un taglio di Theo fa pensare a una serata serena, invece si mette a piovere e anche lui si incupisce: gioca un’ora con qualche momento di qualità ma nessun fastidio per Ochoa". Voto 5,5. Dal 63' Origi: "Più in partita di De Ketelaere ma, stringendo, non incide … come sempre. Vicino al gol con una carambola di petto. Tanto per cambiare, Ochoa dice no col ditone". Voto 5.

R. Leão: "Crollano le borse e Rafa è sostituito per eccesso di ribasso: partitaccia. Un tiro fuori, una brutta persa, un crossaccio, un anticipo di Pirola. Soprattutto, sembra triste: zero sorrisi e zero giocate". Voto 4,5. Dal 63' De Ketelaere: "Tocca 15 palloni, non di più: se la tua squadra sta attaccando, non il massimo. Lascia traccia solo con una girata di testa che attraversa l’area". Voto 5.

Giroud: "In onore a Fosbury, prova a segnare schiena alla porta. Non riesce in rovesciata, va meglio di testa. Gol da campione. P.S: Napoli è bella ... Si fa ammonire per saltare Udine: contro Spalletti, ci sarà". Voto 7. Dal 63' Ibrahimović: "Pioli sceglie lui per il finale, Ibra non è brillante ma quasi segna il gol storico che aspetta da tempo. In mischia gli va male, quando calcia trova Ochoa". Voto 6.

Mister Pioli: "Sindrome da vecchio Milan, che quando può sistemare la classifica lascia punti. In difesa paga errori individuali ma c’è il solito tema delle alternative, sotto standard: parte coi titolari e gioca i minuti chiave con Origi, De Ketelaere, Florenzi rientrato". Voto 5. Mercato, il Milan pesca in casa PSG? Le ultime news >>>

