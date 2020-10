Pagelle Milan-Roma, i voti alla prestazione di Saelemaekers

Pagelle Milan-Roma, i voti di Saelemaekers

PAGELLE MILAN-ROMA – Ottima prestazione quella di ieri sera per Alexis Saelemaekers, autore del gol del momentaneo 2-1 rossonero in occasione di Milan-Roma 3-3 ieri sera a San Siro. Analizziamo la prestazione di Alexis Saelemaekers, basandoci sui giudizi pubblicati sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Alexis Saelemaekers, voto 6,5 : “L’equilibratore trova un gol con un bell’inserimento. Luce in una gara di sacrificio”;

Repubblica – Alexis Saelemaekers, voto 6.5: “Da riserva a nazionale belga. Sa pure fare gol”;

Gazzetta dello Sport – Alexis Saelemaekers, voto 7: “Si conferma fra le sorprese più belle di questo Milan senza macchia. Frizza in fascia ma sa anche accentrarsi, come sul gol. Aiuto sostanzioso e costante a Calabria quando la Roma si affaccia”;

Corriere dello Sport – Alexis Saelemaekers, voto 6.5: “Si smarrisce nel primo tempo, si accende all’inizio della ripresa. Riporta in vantaggio il Milan con un ottimo inserimento in area. Fa centro quasi con un rigore in movimento”;

Tuttosport – Alexis Saelemaekers, voto 6.5: “Appartiene a quei giocatori che, pur non facendo magari mirabile, ogni allenatore vorrebbe però in squadra. Sempre pronto ad aiutare i compagni, è puntuale all’appuntamento con il gol”;

La media voto di Alexis Saelemaekers, dunque, nelle pagelle di Milan-Roma, è di 6.6. Più che positiva dunque la prestazione per l’ esterno offensivo belga, che, in poche settimane ha conquistato la fiducia dei suoi compagni di squadra e del tecnico Stefano Pioli.

