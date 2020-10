Pagelle Milan-Roma, i voti alla prestazione di Ibrahimovic

Pagelle Milan-Roma, è un super Ibrahimovic

PAGELLE MILAN-ROMA – Altra doppietta, la terza in questo campionato di Serie A, per Zlatan Ibrahimovic, in occasione di Milan-Roma 3-3 a San Siro. Ibrahimovic è giunto a quota 6 gol, con tre doppiette, in appena 3 gare disputate. Analizziamo la prova dell’esperto bomber svedese, basandoci sui voti ottenuti sui quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.

Corriere della Sera – Ibrahimovic, voto 6,5: “Segna quinto e sesto gol in campionato, peccato per l’assist harakiri a Marash Kumbulla”;

Repubblica – Ibrahimovic, voto 8: “La Serie A invecchia più velocemente di lui; 3 partite e 6 gol. Oggi sposta più di CR7”;

Gazzetta dello Sport – Ibrahimovic, voto 6,5: “Si vede che la Roma gli piace proprio: 10° gol in 13 partite di campionato – ha commentato la ‘rosea’ -. Vince la sfida con Edin Džeko, ma il voto è gravato dal liscio che manda in porta Kumbulla. Per il resto, il solito leader”;

Corriere dello Sport – Ibrahimovic, voto 7,5: “Colpisce a freddo la Roma dopo due minuti, con grande abilità, punendo una difesa posizionata male. Apre e chiude con il terzo gol, su rigore. Sale a 138 in Serie A, impegna costantemente la difesa giallorossa. Deviazione sfortunata che diventa un assist per Kumbulla”;

Tuttosport – Ibrahimovic, voto 7,5: “In meno di due minuti realizza la sua quinta rete in campionato, consolidando l’intesa con Rafael Leão che già gli aveva servito l’assist nel derby. Chiude trasformando il rigore che gli regala la terza doppietta in tre partite”.

La media voto della prestazione di Ibrahimovic, nelle pagelle di Milan-Roma, si attesta quindi a 7,2. Ibra-Supremacy.