Pagelle Milan-Parma, i voti della Gazzetta: Calhanoglu non molla mai

Milan-Parma 2-2: i voti de ‘La Gazzetta dello Sport’

PAGELLE MILAN-PARMA – 2-2, ieri sera a ‘San Siro‘, tra Milan e Parma. Il Diavolo mantiene il primato nella classifica di Serie A, ma perde terreno sulle dirette inseguitrici. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola.

Pagelle Milan-Parma, il migliore in campo

Theo Hernández, voto 7,5: “Ecco l’Alta Velocità che tutti ricordavano e che quest’anno non si era ancora visto in tutto il suo strapotere. Alza praticamente il Milan da solo: ripresa con super poteri”.

Pagelle Milan-Parma, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6: “Ne aveva cambiati dieci a Praga, ne rimescola altrettanti stavolta, ma questa non è una sorpresa. Un approccio non ottimale ed una super dose di sfortuna negano la vittoria. Restano tre punti da difendere”.

Pagelle Milan-Parma, che partita di Çalhanoğlu!

Hakan Çalhanoğlu, voto 7: “Dopo due traverse ed un palo in circa 12 minuti, è talmente incredulo che non riesce ad imprecare. Ma se il Milan rimedia, è anche grazie al suo spirito”.

Pagelle Milan-Parma, quattro sufficienze tra i rossoneri

Secondo la ‘rosea‘, quattro calciatori del Milan meritano il 6 in pagella per la sfida contro il Parma. Si parte da Gigio Donnarumma (“In occasione dei gol è suo malgrado spettatore”), si continua con Davide Calabria (“Gervinho lo tiene basso, ma solo in avvio. Concorso di colpa in occasione del raddoppio del Parma”).

Si prosegue, poi, con Alessio Romagnoli (“Controllo e gestione della situazione”) e si termina, infine, con Samu Castillejo (“Il V.A.R. gli nega la gioia del pari: gli altri sono spunti che non trovano grandi sbocchi”).

Pagelle Milan-Parma, quanti giocatori sotto il minimo sindacale

Voto 5,5 per Ismaël Bennacer (“Una prova non sui suoi livelli. Sul raddoppio emiliano vaga senza marcare”) e Ante Rebić (“Il gol resta in stand-by, e così la condizione migliore. A volte tira il freno a mano”).

Ma anche per Pierre Kalulu (“Gervinho infila l’assist per Hernani dalla sua posizione. Unica sbavatura”) e Jens Petter Hauge (“Non trova luce tra le gambe emiliane. Alle sue non riesce il cambio di passo”).

Pagelle Milan-Parma, le note dolenti

Voto 5, infine, per Brahim Díaz (“Doveva lucidare un periodo un po’ opaco, ma non è serata. Un destro sulla traversa è l’unico spunto”), Rafael Leão (“Troppa imprecisione, approccio un po’ svagato: sale negli ultimi minuti”) e Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano votato peggiore in campo: "La crescita nel finale non basta. Questa volta non è il solito Franck. Meno dinamico, meno esplosivo. Tarda a leggere la situazione e a uscire su Hernani che calcia in solitudine".