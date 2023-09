Pagelle Milan-Newcastle, i voti di Gazzetta: Leao sbaglia tutto

Loftus-Cheek : "La pressione continua su Bruno Guimarães, ideologo degli inglesi, ha indirizzato il match. Ci ha messo anche buone cose in fase d’attacco. Esce infortunato.". Voto 6,5 . Dal 72' Musah : "Buono il suo ingresso in campo nel finale". Voto 6,5 .

Pobega : "Suo il primo tiro e il più pericoloso: Murphy salva sulla linea. Quindi non solo legna. Il Milan post-derby aveva bisogno della protezione e della sua corsa". Voto 6,5 . Dal 61' Reijnders : "Pioli gli chiede di portare in campo qualità e giocate nella parte finale della corsa. L’olandese esegue subito con una bella percussione, ma si ferma lì". Voto 6 .

Chukwueze: "Un colpo di testa pericoloso, un cross per Leão. Ma con la sua velocità poteva strappare molto di più a un gattone di marmo come Burn. Deve prendere coraggio". Voto 5,5. Dal 61' Pulisic: "La sgasata di Pioli nel finale per cercare di abbattere finalmente il muro inglese. Ma non mostra la brillantezza delle prime giornate di campionato". Voto 6.