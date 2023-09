Milan-Newcastle 0-0: “Un tacco di rimpianti” | Champions League News

Milan-Newcastle 0-0: due punti persi in casa — Al contrario, lo 0-0 casalingo contro la squadra, sulla carta, più debole del girone, alla vigilia di due trasferte di fuoco, Dortmund e Parigi, mette subito in salita il cammino del Milan in Champions League. A completare la serata negativa per i rossoneri, gli infortuni di Ruben Loftus-Cheek e Mike Maignan. Anche se va ringraziato Marco Sportiello, sostituto del francese che, al 95', ha tirato fuori una super parata sulla conclusione a botta sicura di Sean Longstaff.

Contro il Newcastle il Milan ha creato tantissimo, soprattutto nel primo tempo. Quello che ha combinato, però, Rafael Leão al 34' è da matita rossa. Theo Hernández ha spalancato la via della porta al numero 10 lusitano, che si è involato tutto solo sulla sinistra. Arrivato al limite dell'area di rigore, Leão ha sterzato, rientrando in area dribblando in orizzontale come ama fare, per esempio, Lionel Messi.

La 'Pulce', in questi casi, una volta dribblato l'ultimo avversario, generalmente incrocia la conclusione in diagonale sul palo più lontano. Tutto 'San Siro' si aspettava che lo facesse anche Leão. Invece, il portoghese si è avvitato, dando le spalle alla porta, e, sul più bello, è inciampato alla Fantozzi in un colpo di tacco folle e senza motivo. Scatenando l'ira di Tomori. Un attacco di follia che, alla fine, pesa tantissimo sullo 0-0 di Milan-Newcastle: doveva essere il gol da tre punti.

Leao, che errore! Sportiello evita il peggio — Rispetto al derby, nota positiva la partita di Malick Thiaw, attento e pulito. Davide Calabria non si è preso licenze da mediano, Tommaso Pobega ha svolto un lavoro fisico prezioso. Ottima la mossa di Pioli di accentrare Loftus-Cheek, che ha cancellato dal campo Bruno Guimarães. Tra gli ospiti, poco dall'atteso ex Sandro Tonali. Il Diavolo avrebbe ampiamente meritato la vittoria, ma imprecisione prima e sfortuna poi (gli infortuni dello stesso Loftus e di Maignan) l'hanno tenuto fermo al palo.

E mano male che Sportiello, ha evitato il peggio. Sarebbe stata una beffa atroce che, dopo il derby. Ora le prossime due trasferte contro Borussia Dortmund e PSG diranno molto sulle ambizioni del Milan in questa edizione della Champions: bisogna recuperar questi due punti persi male e immeritatamente. Indiscrezione: "Ecco chi sarà il sostituto di Pioli" >>>

