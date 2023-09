Allarme Milan, Maignan di nuovo infortunato. Pioli: “Sono preoccupato”

Milan, Maignan di nuovo k.o.: quanto dovrà stare fuori? — Soltanto gli esami, logicamente, chiariranno l'entità del nuovo infortunio per l'estremo difensore del Milan. Stefano Pioli, tecnico rossonero, a fine gara ha raccontato: «Mike si muoveva per muovere palla e ha sentito una fitta dietro. Lui dice piccola, speriamo. Si gioca tanto, lui lo ha fatto anche in Nazionale, e aumentano i rischi. Sono preoccupato».

Difficile, dunque, per non dire impossibile, che giochi in Milan-Verona di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Maignan è in dubbio anche per Cagliari-Milan, che arriverà mercoledì prossimo, primo turno infrasettimanale della stagione in campionato. «Farà gli accertamenti, difficile ci sia alla prossima. Però Mike è particolare, non si sa, spero sia dei nostri ma va valutato», il commento di Pioli.

Già 42 partite saltate in due anni per infortuni di vario tipo — Maignan, però, è uscito da 'San Siro' zoppicando e questo, di certo, non è un buon segno. Anche perché il portiere cresciuto nel vivaio del PSG non è nuovo a infortuni di questo tipo. Nell'anno dello Scudetto, l'infortunio - traumatico - al polso sinistro. Una lesione al legamento che lo aveva fatto saltare dieci settimane ed undici partite. L'anno scorso, come detto, un calvario. Si è fatto male in Nazionale, è tornato dopo mesi, passando per un paio di problemi al gemello mediale prima e al soleo poi, sempre della gamba sinistra.

Totale partite saltate, 31, tra coppe e campionato. In Milan-Newcastle Maignan si è fermato subito, appena sentito il fastidio. Motivo per cui non verrà rischiato. Soltanto gli esami dovessero totalmente rassicuranti (difficile) Mike tornerà subito in campo. Almeno stavolta la prova di Marco Sportiello è stata rassicurante: è stata sua la parata salva-partita su Sean Longstaff. Pioli gli ha anche fatto i complimenti: «È entrato bene ed eventualmente si farà trovare pronto».

