“Potrebbe andare al Milan”: il sostituto di Pioli è un nome a sorpresa

Stefano Pioli può andare via dal Milan prossimamente? Difficile dirlo ora, la stagione 2023-2024 è appena iniziata e, pertanto, qualsiasi discorso di questo tipo è prematuro. L'allenatore di Parma è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio importante (4 milioni di euro più bonus) e gode della stima dei vertici societari per il lavoro fatto dall'ottobre 2019 - quando subentrò in corsa per sostituire Marco Giampaolo - fino ad oggi.