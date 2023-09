Pagelle Milan-Newcastle, i voti del CorSport: con Tomori non si passa

Calabria: "Concentrato a concedere poco spazio a Gordon. Prende giallo per proteste, eccesso di foga in una gara troppo importante, Pioli lo cambia ad inizio ripresa per non rischiare". Voto 6. Dal 46' Florenzi: "Si presenta con un tiro mancino troppo debole. Sforna un cross la bacio per Leão che non sfrutta. Secondo tempo tra i migliori". Voto 6,5.

Thiaw: "Non ha di fronte Lautaro e nemmeno Thuram, la serata del tedesco è decisamente più serena con Isak". Voto 6.

Tomori: "Torna dopo la squalifica e riprende possesso della zona centrale, mettendo in mostra la sua qualità maggiore, ovvero aggressività nelle marcature e rapidità. Si mangia Isak più volte in velocità". Voto 7.

Theo Hernández: "Dopo venti minuti si ritrova la palla del vantaggio ma a pochi passi da Pope non è efficace come vorrebbe. Pesca Giroud in area ma il suggerimento non viene colto". Voto 5,5.

Loftus-Cheek: "Travolgente quando si dirige verso la porta del Newcastle con le sue lunghe leve, Pioli è costretto a toglierlo per infortunio nella ripresa". Voto 6. Dal 72' Musah: "Caparbio nello strappare due o tre palloni. Entra con la testa giusta". Voto 6.

Krunić: "Ormai ha acquisito la sua dimensione dava ti la difesa, sempre ordinato e collaborativo con il resto della squadra". Voto 6.

Pobega: "La scelta di preferirlo a Reijnders a tratti è sorprendente. Con un tiro deviato sulla linea, crea l’occasione più ghiotta del primo tempo". Voto6. Dal 61' Reijnders: "Meno preciso del solito, anche lui leggermente in calo. Calcia male dalla distanza". Voto 5,5.

Chukwueze: "Esordio dal primo minuto per il nigeriano. La prima chance per sbloccare il match capita proprio a lui, ma schiaccia su Pope. Tatticamente dovrà ancora studiare". Voto 5. Dal 61' Pulisic: "Niente da fare, quando entro non cambia l’inerzia della partita. E’ la versione appannata del vero Pulisic". Voto 5.

Giroud: "Riesce a trovare sempre il modo di tenere la difesa del Newcastle in apprensione. Alla mezz’ora trova l’esterno della rete su assist di Theo Hernández, ma che opportunità sprecata!". Voto 5,5.

R. Leão: "Serata totalmente da dimenticare. S’incarta male su una buona occasione in area inglese. Qualche mugugno da parte del pubblico. E’ disattento e mai in partita". Voto 4.

Mister Pioli: "La sua squadra scende in campo dopo il derby con un altro atteggiamento ma non va oltre lo 0-0, sono punti persi". Voto 5,5.

