Pagelle Milan-Monza, i voti del CorSport: Pobega, stop muscolare

Reijnders : "Segna il suo primo spettacolare gol a 'San Siro', aggiungendo pure una giocata decisiva per la prodezza di Okafor". Voto 7,5 .

Theo Hernández : "La gamba gira nel modo giusto: parte largo per poi accentrarsi, finanche a fare il trequartista". Voto 7 .

Pulisic : "Prezioso nel non possesso. Meritava di più: solo traversa". Voto 6,5 .

R. Leão : "Si libera splendidamente di Pessina per servire l’assist a Simic. E’ la perla della sua partita, al netto di qualche errore". Voto 6,5 . Dal 67' Okafor : "Di Gregorio lo stoppa la prima volta, non la seconda. Solo che regge meno di un quarto d’ora". Voto 6,5 . Dall'80' Chukwueze : "Mette Giroud davanti a Di Gregorio, ma il francese si perde". Senza voto .

