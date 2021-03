Pagelle Milan-Manchester United, i voti del ‘CorSera’ e di ‘Repubblica’

Le pagelle di Milan-Manchester United 0-1 di Europa League secondo i due quotidiani generalisti nazionali. I voti dei calciatori rossoneri

Ieri sera, a 'San Siro', Milan-Manchester United , gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League , è terminata 0-1 . La partita è stata decisa da un gol di Paul Pogba , ex juventino, al 49'. Peccato, per il Milan , che nell'arco dei 180' se l'è giocata alla pari con i più quotati 'Red Devils'.

Le numerose assenze ed un errore in difesa, però, hanno fatto la differenza tra le due squadre. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate, per Milan-Manchester United, dal 'Corriere della Sera' e da 'Repubblica' oggi in edicola.