Calciomercato Milan – Dalla Spagna: c’è l’affondo per il terzino | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono un terzino in vista della prossima stagione

Salvatore Cantone

Non manca molto al termine della stagione, e dunque il Milan pensa costantemente al calciomercato. Eliminato dall'Europa League, il club rossonero vuole raggiungere ad ogni costo la qualificazione in Champions League. Riuscirci significherebbe avere a disposizione un budget più ampio per rafforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione.

Uno degli obiettivi principali del calciomercato del Milan sono i rinnovi di contratto di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic, ma attenzione anche i colpi in entrata. Si cerca infatti una valida alternativa a TheoHernandez: il francese è indispensabile per Stefano Pioli, ma il terzino deve essere gestito per essere sempre al top della forma. Le sue accelerazioni sono devastanti, ma l'ex Real Madrid ha bisogno di tanto in tanto di rifiatare.

Per questo motivo, il Milan segue con molta attenzione Junior Firpo del Barcellona. Maldini e Massara avevano provato ad acquistarlo già nello scorso mercato di gennaio, ma alla fine non c'è stata la fumata bianca, con il giocatore che ha preferito non spostarsi a metà campionato. Adesso le cose sarebbero cambiate, e, secondo quanto riportato da todofichajes.com, basterebbero solo 10 milioni di euro per portare lo spagnolo in Italia.

Il Milan ci sta pensando seriamente, anche perchè Diogo Dalot difficilmente resterà in rossonero la prossima stagione. Il portoghese si disimpegna bene su entrambe e le fasce, tanto è vero che in qualche occasione ha sostituto Theo Hernandez, ma Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha già dichiarato di volerlo l'anno prossimo all'Old Trafford. Staremo a vedere. Intanto, sempre a proposito di calciomercato: il Milan segue un talento della Bundesliga.