Le pagelle di Milan-Liverpool 1-3 , partita valida per la 1^ giornata della Champions League 2024-2025 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Milan-Liverpool, le pagelle rossonere del 'Corriere dello Sport'

Maignan: Interviene con colpevole ritardo sia su Konatè che Van Dijk, subendo due gol da calcio piazzato. Salva su Salah e poi su Diogo Jota. Esce in lacrime per infortunio dopo lo scontro con Tomori. Voto: 5,5 (Torriani: L’anno scorso in Primavera, ora l’esordio in Champions League. Che storia. Voto: 6)