Pagelle Milan-Lecce, i voti di Tuttosport: Fonseca convince

Theo Hernandez : "Dal suo mancino parte la parabola per la testa di Morata, sempre il suo mancino apre da sotto in su la difesa del Lecce sul raddoppio". Voto: 7.

Reijnders : "Non bene come nella serata del derby". Voto: 6.

Leao: "Capitano per una notte per rispondere alle critiche e per responsabilizzarlo. Si guadagna la punizione che il Milan sfrutta per l’1-0. Sforna l’assist per il raddoppio di Theo Hernandez". Voto: 7.