Pagelle Milan-Lecce, i voti del CorSport: fioccano i sette

Gabbia : "Come si fa a togliere l’eroe della partita con l’Inter. L’unico italiano in campo per i rossoneri anche con il Lecce. Gioca una buona partita". Voto: 6,5.

Pulisic : "Meno brillante del solito, soffre la marcatura asfissiante dei leccesi, ma al momento giusto è li per ribadirla in rete. E’ l’uomo più prolifico del Milan". Voto: 7.

Leao: "Capitano per una notte per rispondere alle critiche e per responsabilizzarlo. Si guadagna la punizione che il Milan sfrutta per l’1-0. Sforna l’assist per il raddoppio di Theo Hernandez". Voto: 7.