Le pagelle di Milan-Lazio 1-0 partita valida per la 13^ della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Il Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Milan-Lazio, i voti del CorSport: Maignan e Leao i migliori. Bei voti per tutti
PAGELLE MILAN
Pagelle Milan-Lazio, i voti del CorSport: Maignan e Leao i migliori. Bei voti per tutti
Le pagelle di Milan-Lazio 1-0, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'Il Corriere dello Sport'
© RIPRODUZIONE RISERVATA