Pagelle Milan-Lazio, i voti del CorSport: freccia Leao, Rebic vale oro

Le pagelle di Milan-Lazio 2-0, partita della 3^ giornata della Serie A 2021-2022. Voti e giudizi dei rossoneri per il 'Corriere dello Sport'

Daniele Triolo

Le pagelle di Milan-Lazio 2-0, partita valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Migliore in campo, nella fila rossonere, è Sandro Tonali, voto 7,5 così motivato: "Dà proprio l’impressione di aver svoltato. Puntuale nel pressing (tanto da far innervosire subito Luis Alberto) e, finalmente, con il timing giusto nelle giocate".

Al pari del centrocampista lodigiano, con il medesimo 7,5 in pagella, anche il tecnico rossonero, Stefano Pioli: "Tre vittorie su tre in avvio di campionato. Ma soprattutto una netta prova di forza nel primo scontro diretto, con la Lazio soverchiata in ogni aspetto. Il Diavolo ha solidità in difesa, velocità nello sviluppo della manovra e qualità nella rifinitura". Quindi, ben cinque calciatori rossoneri rimediano un 7 pieno nelle pagelle di Milan-Lazio.

Si tratta di Alessio Romagnoli ("Ritrova maglia da titolare (ultima volta lo scorso 1° maggio con il Benevento) e fascia da capitano. Non fa sentire la mancanza di Kjaer, anzi contribuisce a soffocare Immobile"), Franck Kessié ("Asfissia Mikinkovic aggredendolo continuamente alle spalle. Così, non solo toglie il serbo dal gioco, ma recupera palloni che scatenano il panico nella retroguardia laziale") e Rafael Leao ("Apre in due la Lazio in contropiede per poi andare a ricevere l’assist di Leao e infilare Reina. Ma già prima aveva messo in crisi Marusic, in grado solo di vedergli la targa... Lascia il posto a Ibra, senza grande convinzione").

Ma anche di Ante Rebic ("Non è un centravanti, normale quindi che fatichi quando si trova a giocare spalle alla porta. Ma sa rendersi utile anche in altro modo. Non a caso, le sue giocate migliori sono gli assist per Leao e per Ibra, a cui spalanca letteralmente la porta") e, soprattutto, del rientrante Zlatan Ibrahimovic ("Entra con un’inedita treccina, ma soprattutto con la voglia si spaccare il mondo. Ci mette 5’ a trovare il gol. Il segnale più importante, però, è che dimostra condizione e freschezza. Chissà, con il 40° compleanno ad un passo, forse gli ha fatto bene riposarsi per 4 mesi …").

Sufficienza ampia, quindi, voto 6,5, nelle pagelle di Milan-Lazio per Davide Calabria ("Florenzi gli dà campo per avanzare e lui non si fa pregare nemmeno quando ha la chance per tentare la conclusione"), Fikayo Tomori ("Gioca bene lui e fa giocare bene pure chi gli sta a fianco. Alza un muro invalicabile davanti a Maignan: una sicurezza assoluta"), Theo Hernández ("Insieme a Leao affonda sulla corsia sinistra, trovando ben poca opposizione. E stavolta non soffre nemmeno in fase di copertura").

Ma anche per Alessandro Florenzi ("Non è l’esterno che crea superiorità saltando l’uomo, ma un’ala tattica, che si muove in sintonia con il resto dei compagni") e Brahim Díaz ("Acquista fiducia perché sa farsi trovare nel vivo della manovra e con la sua rapidità di gambe crea sempre scompiglio. Se prosegue così chi glielo toglie il posto da trequartista titolare?"). Quindi, sufficienza piena, voto 6, per altri tre calciatori rossoneri nelle pagelle di questo Milan-Lazio.

Nello specifico, Mike Maignan ("Solo un paio di interventi di ordinaria amministrazione, prima su Milinkovic e poi su Immobile. I suoi difensori gli fanno trascorrere una serata tranquilla"), Ismaël Bennacer ("Con il nuovo Tonali è costretto a inseguire. Fa vedere di saperlo fare, però, andando a rimontare Immobile lanciato verso l’area rossonera") ed Alexis Saelemaekers ("Un buon pallone per Ibra e poi partecipazione e applicazione. Dopo il fischio finale entra in rotta di collisione con Sarri").

Infine, peggiore in campo nella fila rossonere, voto 5, per Tiémoué Bakayoko: "Debutto bis con il Milan. Chiffi lo grazia, mostrandogli soltanto il giallo per il durissimo intervento su Acerbi. Poi, però, è lui a farsi e a dover abbandonare il campo". Milan, ha parlato Shevchenko: tutte le dichiarazioni dell'ex rossonero >>>