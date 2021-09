Milan-Lazio, Pioli: “Ho giocatori più consapevoli. San Siro spinta in più”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Quanto è soddisfatto? “Molto soddisfatto sicuramente, giochiamo in 12 finalmente quest’anno, si vede e si sente. Il nostro pubblico è fantastico. Il nostro modo di giocare è anche bello da vedere, per loro è facile darci entusiasmo. Siamo solo all’inizio, ma nessuno delle 3 gare era facile. Dobbiamo ancora lavorare tanto per arrivare ad un livello ancora superiore per poter essere competitivi contro chiunque”.