Pagelle Milan-Lazio, i voti del CorSport: Tonali è un pilastro

Calabria : "Non fa quasi mai scappare Zaccagni. Prende un cartellino giallo e Pioli, per evitare rischi, lo richiama all’intervallo". Voto 6 . Dal 46' Kalulu : "La cilindrata fisica spaventa chiunque transiti nella sua zona". Voto 6,5 .

Tomori : "Velocissimo, non permette mai ad Immobile di scappare in profondità". Voto 6,5 .

Theo Hernández : "Ingaggia subito un bel duello con Felipe e alla mezz’ora chiude il conto, scavalcando Provedel a capo di una volata lunga settanta metri. Un gol bellissimo". Voto 7,5 . Dall'80' Ballo-Touré : "Cambio tattico per far respirare il francese". Senza voto .

Giroud: "La gemma è l’assist per Bennacer, raccogliendo la palla persa da Marcos Antônio. Il francese continua il digiuno in campionato, ma basta e avanza in previsione dell’Inter". Voto 6,5. Dal 69' Rebić: "Il croato entra bene, va anche a segno in contropiede, approfittando del servizio in profondità di Saelemaekers, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco". Voto 6.