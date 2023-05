Risultati Serie A – Milan-Lazio 2-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino Milan-Lazio 2-0

Il Milan di Stefano Pioli rilancia le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League battendo 2-0 la Lazio di Maurizio Sarri a 'San Siro' in un vero e proprio scontro diretto per l'alta classifica. Il Diavolo perde per infortunio, subito (11') Rafael Leão, ma l'accaduto non frena i rossoneri. Il Milan, infatti, va in gol al 17' con Ismaël Bennacer su assist di Olivier Giroud e al 29' con Theo Hernández, artefice di una cavalcata pazzesca palla al piede per tutto il campo. Nella ripresa ritmi più bassi, padroni di casa in controllo: un paio di occasioni per il Milan con Junior Messias e Malick Thiaw, una per la Lazio nel finale con Toma Bašic. Ma il risultato non cambia più. Vediamo insieme, ora, il tabellino completo di Milan-Lazio 2-0 a 'San Siro'.