Milan-Lazio 2-0 al 90′, tre punti mai in discussione | Serie A News

La prima palla-gol del secondo tempo è del Diavolo: il sinistro da fuori area di Bennacer, però, non crea problemi a Ivan Provedel e termina sul fondo alla destra del portiere della Lazio . Su cross di Theo, al 55' , prova il tiro al volo Junior Messias , ma la conclusione dell'esterno brasiliano è sbilenca e non trova la porta.

Doppio cambio, un minuto più tardi, nella fila della formazione di Sarri: fuori Adam Marušić (ammonito) e Mattia Zaccagni (non al meglio); dentro Manuel Lazzari e Pedro . La Lazio non riesce a recare pericoli dalle parti di Mike Maignan ed è ancora il Milan, al 65' , ad andare vicino al gol.

Il Diavolo è in controllo del gioco, tiene a distanza gli ospiti e congela - riuscendoci - una reazione ospite che fatica ad arrivare. A dieci minuti dalla fine Pioli richiama in panchina un esausto Theo Hernández: al suo posto dentro Fodé Ballo-Touré . Gli ospiti risparmiano, invece, qualche minuto a Ciro Immobile - oggi mai pericoloso - lanciando Matteo Cancellieri .

La Lazio prova il primo, vero tiro in porta del match all'87': imbucata di Luis Alberto per Pellegrini, conclusione mancina del terzino biancoceleste in area rossonera ma soltanto esterno della rete per lui. Fiammata finale ospite, con Luis Alberto che, su punizione dai 20 metri, spaventa la difesa milanista: pallone deviato in corner.