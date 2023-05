Milan-Lazio 2-0 al 45′: dominio, reti e sfortuna | Serie A News

La prima palla-gol del match, all' 8' , è proprio del Diavolo e grazie a Leão: ubriaca Adam Marušić , si presenta in area biancoceleste a tu per tu con Ivan Provedel , ma il portiere ospite esce bene sui piedi dell'attaccante rossonero ed evita problemi alla sua squadra.

Tre minuti più tardi brutta botta per la squadra di Pioli: Leão sente male all'adduttore e chiede il cambio. Al suo posto, Alexis Saelemaekers. L'infortunio del suo giocatore migliore, paradossalmente, sveglia il Diavolo, che alza i giri del motore e va in gol per due volte in pochi minuti.