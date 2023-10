Pagelle Milan-Juventus, i voti di Tuttosport: Adli, una regia pigra

Calabria: "Si fa apprezzare per un paio di diagonali ma nel primo tempo la Juve passa sempre dalla sua parte". Voto 6. Dal 79' Kjær: "Non giudicabile". Senza voto.

Thiaw: "Sull’espulsione si fa sfilare via Kean in modo ingenuo e, altrettanto ingenuo è il placcaggio: sorge il dubbio che non pensasse di essere ultimo uomo. Errore comunque da matita rossa". Voto 4.

Tomori: "Controlla benissimo Milik e mette un argine pure a Vlahović: peccato che sull’espulsione di Thiaw sia troppo avanti per evitare a Mariani di dover estrarre il rosso". Voto 6.

Florenzi: "Con Weah è tosta, ma alla fine riesce a limitare i danni". Voto 6.

Musah: "Dovrebbe essere la dinamo del Mlan, invece non si accende mai". Voto 5.

Adli: "Passo felpato e regia pigra, la cosa migliore della sua partita è il dribbling che costringe Weah all’ammonizione: poco per evitare la bocciatura". Voto 5. Dal 60' Krunić: "Non giocava da un mese e infatti sbaglia il primo pallone. Al secondo, devia il tiro di Locatelli beffando Mirante: per lui Halloween è arrivato in anticipo". Voto 4,5.

Reijnders: "È la carta per variare l’assetto del Milan da 4-3-3 a 4-2-3-1 ed è attento nello schermare Locatelli, gli manca però sempre il guizzo che dovrebbe avere nel DNA un giocatore della sua qualità". Voto5,5. Dal 79' Romero: "Non giudicabile". Senza voto.

Pulisic: "Berhalter, C.T. degli States, arrivando a San Siro ha detto di vederlo in gran forma: meglio ripassare". Voto 5. Dal 43' Kalulu: "Non giocava dal 1° settembre e viene buttato in mischia dopo il rosso a Thiaw: esame superato". Voto 6.

Giroud: "Szczęsny gli nega un gol nell’unica occasione in cui si erge a protagonista. Dopo il rosso a Thiaw, pare Don Chisciotte e Pioli sceglie forze fresche per rincorrere, spesso a vuoto, gli avversari". Voto 5,5. Dal 60' Jović: "Impalpabile". Voto 5.

R. Leão: "È l’accendi-Milan ed è l’unico che, fino all’ultimo, prova a far venire qualche emicrania agli avversari una volta spostato seconda punta". Voto 6.

Mister Pioli: "Ha una valigia piena di alibi (l'assenza di quattro titolari e l'espulsione di Thiaw) però, dopo il derby, va a sbattere pure sulla Juve". Voto 6.

