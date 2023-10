Pagelle Milan-Juventus, i voti di Gazzetta: Giroud, girata quasi perfetta

Calabria: "Nell’anniversario di Kilpin, un capitano col fuoco, attento dietro: chiude Kean due volte in situazioni non banali. Meno bene con la palla: qualità limitata". Voto 6. Dal 79' Kjær: "Dentro per il finale". Senza voto.

Thiaw: "Una favola degna di Esopo, con la morale: mai distrarsi, pensando di essere bravi. Per 39 minuti domina ma con Kean vuole strafare: troppo aggressivo, non legge la situazione e lascia Pioli in 10. Prima di Locatelli, la partita cambia qui". Voto 4,5.

Tomori: "Gira col Bostik e si appiccica a Milik: iper-aggressivo, sempre presente. Per equità, chiude anche Weah e la prima palla di Vlahović. Sta bene e si vede, anche se lascia un passo in area a Kean, che gli sbuca alle spalle e quasi fa gol". Voto 6,5.

Florenzi: "Perde gare di velocità e reattività con McKennie e soprattutto Weah (e lì il Milan rischia). Con la palla a volte stringe, a volte no, lascia qualche buona giocata ma molti, troppi errori". Voto 5.

Musah: "L’atteggiamento è buono: cancella la prima occasione Juve e lotta sempre. Senza spazio per accelerare però sbaglia molto – tecnicamente deve crescere – e perde Rabiot in zona-Mirante". Voto 5,5.

Adli: "Rispetta i due comandamenti di Pioli: possibilmente lanciare poco è vietato, vietato perdere palla. E con la palla? Si abbassa, fa circolare, prende il giallo di Weah ma non incanta". Voto 6. Dal 60' Krunić: "La deviazione sul gol è la fotografia della partita ma c’è di più: sembra ancora indietro, perde subito una brutta palla e non aiuta il Milan ad alzarsi. Brutto rientro dall’infortunio". Voto 5.

Reijnders: "Olandese, nel senso di piatto, senza picchi. Dopo il derby, altra partita in cui non illumina e un po’ scompare. Un tiro fuori, zero idee". Voto5. Dal 79' Romero: "La prima a 'San Siro', da mezzala sinistra". Senza voto.

Pulisic: "Berhalter viene a vederlo e lui si fa notare soprattutto per la reazione al cambio, non esattamente gradito. In 40 minuti, 4 cross ma è sempre limitato da Kostić, che si abbassa e aiuta Rugani". Voto 5,5. Dal 43' Kalulu: "Pioli sceglie lui, non Kjær, per gestire l’emergenza e Pierre non fa male: attento su un cross per Vlahović, mai davvero in difficoltà con Milik, Kean, Vlahović o Chiesa. Terzino a Parigi?". Voto 6.

Giroud: "In 80 mondi paralleli su 100, con 80 portieri su 100, farebbe gol: girata quasi perfetta, il quasi è Szczęsny. Il resto è fare sponda, muoversi senza riceverla, uscire dopo un’ora come previsto". Voto 6,5. Dal 60' Jović: "Gioca mezzora e tocca un pallone ogni 3 minuti. Diciamo una passeggiata serale con pallone. Ancora una volta preoccupante: se è questo, non può aiutare il Milan". Voto 5.

R. Leão: "Amazon ora consegna coi droni, lui via terra trova Giroud per la migliore occasione Milan. Il resto però è modesto: salta Gatti, rientra quando serve ma non ha la scintilla salva-serata". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Thiaw e flipper-Krunić condizionano molto la serata ma diversi dubbi restano: poche soluzioni contro la Juve schierata, vecchio problema, e i cambi peggiorano la squadra. Il Milan lotta fino alla fine, vero, ma per Parigi serve molto di più". Voto 5,5. Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>

