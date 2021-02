Pagelle Milan-Inter, i voti della Gazzetta: Romagnoli sciagurato

Milan-Inter 0-3: le pagelle de ‘La Gazzetta dello Sport’

Il derby Milan-Inter, ieri a ‘San Siro‘, è terminato 0-3 per i nerazzurri di Antonio Conte. Una sconfitta pesante, per il Diavolo, ora a -4 dai nerazzurri nella classifica di Serie A. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Inter, il ‘migliore’ in campo

Zlatan Ibrahimović, voto 6: “Obbliga Handanović a ricordarsi di essere un grande portiere: due colpi di testa prepotenti, due quasi gol. Tanto basta per eleggerlo uomo più pericoloso del Milan e di conseguenza il migliore dei suoi. Le critiche sulla sua presunta ‘opacità di leadership’ fanno un po’ sorridere. Tiene la scena come sempre e l’Inter lo rispetta al punto di marcarlo quasi a uomo con de Vrij. Se togliessimo Ibra a questo Milan, resterebbe una squadra bellina e carina, piena di bravi ragazzi. Data l’età, urge individuare un fuoriclasse altrettanto forte, che possa ereditarne le mansioni di capo tribù”.

Pagelle Milan-Inter, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 5: “Non cerca alibi, non si aggrappa alle fatiche del viaggio a Belgrado in settimana (che ha inciso di sicuro). Il Milan ha perso il filo, è diventato prevedibile e leggibile. Forse è il caso di rinnovarsi un po’. Nulla è perduto e la Champions è la linea del Piave”.

Pagelle Milan-Inter, Theo ‘regge’ l’urto

Theo Hernández, voto 6: “Le cifre sono con lui: è il miglior milanista per cross (7, come Calabria), palloni recuperati (10), intercettati (2) e dribbling positivi (4). In più, nel primo tempo sfiora il palo con un diagonale. Non gira al massimo, ma comunque gira”.

Pagelle Milan-Inter, una squadra mediocre

Voto 5,5, quindi, per Gigio Donnarumma (“Incassa il terzo gol sul proprio palo”), Sandro Tonali (“La buona volontà non gli manca, ma non regge gli urti”), Franck Kessié (“Il Presidente stavolta non presiede e non è tutta responsabilità sua”), Ante Rebić (“Solo un principio ed una fine di ripresa rabbiosi e furiosi”) e Soualiho Meïte (“Entra sullo 0-3 e non riesce ad incrinare il muro interista”).

Pagelle Milan-Inter, difesa da brividi

Voto 5, poi, per Davide Calabria (“Costretto ad inseguire Perišić, sul primo gol non capisce il posizionamento di Kjær”), Simon Kjær (“Passa dei brutti quarti d’ora con Lautaro: sul primo gol smarrisce l’orientamento e sul secondo viene scavalcato”), Alexis Saelemaekers (“Annichilito da Perišić, non capisce che dovrebbe entrare più dentro il campo per aiutare i mediani”), Hakan Çalhanoğlu (“Non un guizzo, né un idea, o un tiro”), cosi come per i subentrati Rafael Leão e Samu Castillejo.

Pagelle Milan-Inter, il peggiore in campo

Alessio Romagnoli, voto 4,5: “Nell’azione dello 0-3 sembra la ‘lepre del mezzofondista’, quella che per un po’ corre davanti al campione per tirarlo, ma che poi cede di schianto e lo lascia andare. Ma è calcio, non atletica. Romagnoli tentenna anche nel complesso, troppe indecisioni”. Via Meïte, il sostituto arriva dal Brasile? Vai alla news >>>