Pagelle Milan-Fiorentina, i voti di Tuttosport: Romagnoli, gol e polemica

Pagelle Milan-Fiorentina: i voti di ‘Tuttosport’ ai rossoneri

PAGELLE MILAN-FIORENTINA – Ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, bel successo (2-0) dei rossoneri sui viola e prima, mini-fuga in vetta al campionato di Serie A. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle stilate da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola.

Pagelle Milan-Fiorentina, il migliore in campo

Hakan Çalhanoğlu, voto 7,5. “Gioca completamente sciolto e rilassato, come se la vicenda del contratto, invece di metterlo sotto pressione, lo avesse liberato da ogni zavorra. Colpisce un palo con una bella azione personale”.

Pagelle Milan-Fiorentina, il giudizio sul mister

Daniele Bonera, voto 7. “Fosse solo per il fatto che, con lui in panchina, sono arrivate due vittorie ed un pareggio, la sua gestione è sicuramente positiva. L’assenza di Stefano Pioli, insomma, non si è fatta sentire e già questo è un grande successo”.

Pagelle Milan-Fiorentina, super Gigio Donnarumma

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma sui livelli di Çalhanoğlu secondo il quotidiano torinese: voto 7.5. “Sfiora il tiro di Dušan Vlahović che si stampa sul palo. Fenomenale su Franck Ribéry”.

Pagelle Milan-Fiorentina, prestazione di livello per mezza squadra

Voto 7, quindi, per molti calciatori del Diavolo. Si inizia con Davide Calabria: “Prosegue la sua crescita esponenziale. Prova di maturità contro un vecchio marpione come Ribéry”. Si prosegue con Simon Kjær: “Veramente un acquisto azzeccato. Il tempismo è il suo punto di forza: fa apparire semplici anche gli interventi più complicati”.

Si va avanti con Alessio Romagnoli: “Festeggia il gol togliendosi un po’ di sassolini dalla scarpa. Ieri si è visto il capitano ‘pre-infortunio’, anche nella determinazione difensiva”. Poi è il turno di Franck Kessié: “Sbaglia il secondo penalty e la sua promozione a rigorista è già messa in discussione. Fa ponte di testa sul gol di Romagnoli”.

Il cerchio si chiude con Alexis Saelemaekers: “È un bel peperino che cerca di entrare in tutte le azioni offensive del Milan. Si muove tantissimo e questo gli consente di ricevere una buona quantità di palloni, mai sprecati”.

Pagelle Milan-Fiorentina, bene Theo, Tonali e Rebić

Voto 6,5 per Theo Hernández: “Sembra giocare con il freno a mano tirato, quest’anno, rispetto a quanto bene ci aveva abituato nel passato campionato. Però contano anche gli episodi e la fase difensiva. Conquista il secondo rigore per il Milan ed annulla completamente José María Callejón”.

Voto 6, invece, per Sandro Tonali ed Ante Rebić. L’ex bresciano perché gioca “sicuramente meglio delle altre prestazioni: è l’aspetto più confortante”. Il croato perché potrebbe “dare di più. Nessuno gli chiede di fare come Zlatan Ibrahimović, sarebbe impossibile. Però un maggiore contributo alla causa, questo sì. Diamogli tempo”. Senza voto le prove di Rade Krunić, Jens Petter Hauge e Diogo Dalot.

Pagelle Milan-Fiorentina, la nota stonata

Unica insufficienza tra i calciatori rossoneri è Brahim Díaz, voto 5,5. "Spiace sia l'unico bocciato del Milan – ha specificato 'Tuttosport' -, ma non ha mai dato continuità al suo gioco".