Pagelle Milan-Fiorentina 1-1: Babb saracinesca, Thomas spina nel fianco

Difesa

Babb, voto 7.5. Senza ombra di dubbio la migliore in campo della partita. Chiamata in causa poche volte, il portiere rossonero ha compiuto tre grandi parate, specialmente quella nel finale di match su Kajan. E per poco evitava anche il tap in vincente di Hammarlung. Perché non darle una possibilità anche in campionato?