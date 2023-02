Milan, ma come sta Maignan? Condizioni e ipotesi di rientro | PM News

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di Mike Maignan , portiere del Milan , fermo dallo scorso mese di settembre 2022 per dei ripetuti problemi al polpaccio sinistro. La 'rosea' ha ipotizzato un rientro dell'estremo difensore francese, ex Lille e PSG , addirittura per i primi del mese di marzo . Ovvero, per Tottenham-Milan , partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League .

Rientro a marzo inoltrato? No, prima!

Ogni giorno, da oggi in poi, ci saranno degli step importanti per lui. Se li supererà - come plausibile - i tempi per il recupero e per il definitivo ritorno in campo saranno di fatto maturi. Sarebbe addirittura possibile rivederlo in campo per Milan-Tottenham, gara di andata degli ottavi di Champions in programma il prossimo martedì 14 febbraio. Anche se, forse, un po' improbabile. Ad ogni modo, Maignan potrebbe tornare a disposizione di mister Stefano Pioli per le gare successive.