Milan, slitta ancora il rientro di Maignan. Ecco quando potrebbe tornare

Mike Maignan, portiere del Milan, salterà la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham a 'San Siro'

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Mike Maignan, portiere del Milan, poiché ha giocato la sua ultima partita con i rossoneri il 18 settembre 2022, esattamente 143 giorni fa, in occasione di Milan-Napoli 1-2 a 'San Siro'. Quindi, si è infortunato una settimana dopo, in Nazionale e da lì ha imboccato un tunnel dal quale, ancora oggi, non riesce ad uscire.

La strada, infatti, affinché Maignan recuperi il suo posto da titolare nei pali della porta del Milan sembra essere ancora lunga. Era previsto che rientrasse per Milan-Tottenham, sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì 14 febbraio a 'San Siro'. Invece, per la 'rosea', vanno subito spente le speranze: difficilmente il francese ci sarà.

Milan-Tottenham, Maignan praticamente fuori dai giochi — Occorrerà, dunque, altro tempo per perfezionare il suo recupero. Probabilmente Maignan rientrerà a fine mese, se non all'inizio di marzo. Il nuovo obiettivo dell'ex Lille e PSG, quindi, diventa Tottenham-Milan, partita di ritorno degli ottavi di Champions, che si giocherà il prossimo 8 marzo a Londra.

Il conto delle partite saltate da Maignan è così destinato ad allungarsi ancora un bel po'. Al momento, in Serie A sono 14 e possono diventare 17-18. Sono 4, invece, le partite che non ha disputato in Champions League e che stanno per diventare 5. Oggi, in totale, Maignan ha 'bucato' 20 partite del Milan, se comprendiamo nel novero anche Milan-Torino degli ottavi di Coppa Italia e Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana.

Polpaccio sinistro martoriato dagli infortuni — Maignan, intanto, come ricordato dal quotidiano sportivo nazionale, continua a lavorare a Milanello. Gli esami svolti ieri hanno evidenziato miglioramenti. Determinante, però, per stabilire i tempi di recupero è stata finora la reazione del muscolo alle sollecitazioni. Maignan si era lesionato il gemello mediale del polpaccio sinistro a settembre, quindi, un mese dopo, è stata la volta del soleo.

Un infortunio che ha costretto l'estremo difensore transalpino a rifare tutto il percorso di riabilitazione. A Dubai, però, si è scoperto come il muscolo rispondesse in maniera insoddisfacente ai carichi di lavoro. Ora il 'danno' è in via di riparazione. Poi, però, dovrà iniziare una nuova fase dedicata al recupero della forza esplosiva del polpaccio. Il monitoraggio resta continuo e costante, occorre la massima prudenza per il suo rientro visto il recente storico.