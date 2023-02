Calciomercato Milan – Ala destra, il Diavolo pesca in Premier League

Calciomercato invernale in archivio da una settimana e il Milan, eccezion fatta per l'arrivo del portiere Devis Vásquez e un paio di cessioni in prestito, come quella di Marko Lazetić all'Altach (Austria), è stato praticamente immobile. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara ritengono che l'attuale rosa sia competitiva per conquistare un posto nella prossima Champions League. Anche se i risultati attuali dicono il contrario. Ecco perché in estate ci sarà da cambiare e molto.