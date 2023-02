Milan, è sempre il solito Ibrahimovic: ecco cosa ha fatto a Milanello

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è tornato ad allenarsi ieri in gruppo a Milanello. E, per l'ennesima volta, non si è smentito ...

Daniele Triolo

Bella notizia per il Milan di Stefano Pioli nella giornata di ieri. Infatti, dopo oltre otto mesi, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, ha svolto un'intera seduta di allenamento in gruppo. Oggi Ibra ha proseguito il suo programma con del lavoro personalizzato. Età e recente passato (ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), infatti, suggeriscono enorme cautela e prudenza per il suo ritorno in campo a pieno regime.

Milan, Ibrahimovic verso la convocazione per venerdì — È possibile, ad ogni modo, che Ibrahimovic venga convocato dal tecnico Pioli per Milan-Torino. La partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma venerdì sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Il carisma, la leadership, la sola presenza in panchina di Zlatan, infatti, potrebbe anche servire a risollevare, dal punto di vista morale, una truppa, quella rossonera, in depressione totale o quasi dopo tutte le sconfitte incassate in questo 2023.

Il retroscena di quanto accaduto ieri a Milanello — Anche qualora il bomber di Malmö non dovesse mettere piedi in campo, il suo status di stella sul terreno di gioco e di mental coach ormai comprovato può tornare utile a Davide Calabria e compagni. A questo proposito, il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha raccontato un retroscena relativo proprio alla seduta di allenamento di ieri a Milanello. Ibra, proprio come ai vecchi tempi, ha contribuito a tenere su il morale dei suoi compagni, caricandoli, stimolandoli e invitandoli a dare di più.

Certamente, è il miglior viatico per avvicinarsi ad un doppio impegno, quello di campionato contro il Torino e, successivamente, quello dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Una bustina di vitamina Z contro gli orrori dell'ultimo mese del Diavolo.