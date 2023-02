Allenamento Milan: le ultime su Tomori, Bennacer e Ibrahimovic | PM News

Milan, personalizzato per Ibra a Milanello

L'attaccante svedese, classe 1981, va comunque verso la convocazione per Milan-Torino di venerdì sera, ore 20:45, a 'San Siro'. Vedremo se sarà una chiamata alle armi soltanto simbolica (come appare probabile), oppure se Ibra sarà in grado di scendere in campo già per 10-15' contro i granata di Ivan Juric.