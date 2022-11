Pagelle Milan-Fiorentina, i voti del CorSport: Bennacer impreciso

Le pagelle di Milan-Fiorentina 2-1 , partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 . Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Tătărușanu : "Fa una figuraccia sulla rete di Barák, perché la palla gli passa sotto la pancia, ma questo succede perché c’è la deviazione di Thiaw. Per il resto un paio di interventi preziosi". Voto 6 .

Thiaw : "Fa il minimo indispensabile. E’ sfortunato nella deviazione di tacco sul tiro-gol di Barak". Voto 6 . Dal 56' Dest : "E’ terzino come posizione di partenza, in realtà fa il centrocampista, parte e si accentra creando continui problemi alla mediana fiorentina". Voto 6,5 .

Tonali : "Dovrebbe controllare Amrabat che nel primo tempo invece spadroneggia". Voto 5,5 . Dall'86' Rebić : "E’ decisivo nell’azione del 2-1. Decisivo e falloso, non per Sozza però". Senza voto .

Bennacer : "Incredibile: difetta in precisione". Voto 5,5 .

Brahim Díaz : "Gioca a destra, incrocia Biraghi e solo nel finale del primo tempo ha l’occasione per segnare con un pallonetto su Terracciano, ma trova Venuti sulla linea di porta". Voto 6 . Dal 55' Origi : "Non porta niente all’attacco rossonero". Voto 5 .

R. Leão : "Segna dopo 90” e allora ti aspetti chissà cosa dal questo fenomeno incompleto. Invece prevale la seconda parte del ragazzone, quella dell’incompletezza. Sbaglia tanto, anche un gol in piena area". Voto 6 .

Giroud : "L’assist con la sponda è da applausi. Ci prova in rovesciata e si propone spesso, ma non viene servito a dovere". Voto 6,5 .

Mister Pioli: "Vince soffrendo, ma vuole vincerla in tutti i modi e chiude con 4 attaccanti veri. Come gioco, un po' meglio rispetto a Cremona, ma non nel primo tempo quando subisce i viola". Voto 6,5.