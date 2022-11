Milan-Fiorentina 2-1: i gol e gli highlights del match di ‘San Siro’ (VIDEO)

Contava vincere per non perdere ulteriore terreno dal Napoli e il Milan ha vinto. La squadra di Stefano Pioli, pur soffrendo, ha conquistato i tre punti battendo a 'San Siro' la Fiorentina per 2-1. Dopo appena novanta secondi è Leao a sbloccare il match con un piatto preciso all'angolino, mentre i viola pareggiano i conti alla mezz'ora con Barak. Gara molto tirata con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine un beffardo autogol di Milenkovic al 90esimo condanna la Fiorentina e manda in estasi il popolo rossonero. Ecco, di seguito, i gol e gli highlights della partita. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>