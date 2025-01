Pagelle Milan-Cagliari, i voti di Tuttosport: Maignan toglie due punti

Le pagelle di 'Tuttosport' per le partite del Milan in Serie A, Champions League e Coppa Italia | AC Milan News

Le pagelle di Milan-Cagliari 1-1, partita della 20^ giornata della Serie A 2024-2025. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. Una partita difficile da analizzare quella tra i rossoneri e i rossoblù. La squadra di Sergio Conceicao fatica a creare nel primo tempo, mentre nella ripresa ha molte occasioni da gol chiare. Nonostante queste, il Diavolo non riesce ancora a vincere e perde altri punti preziosi in campionato. Tanti i giocatori promossi, ma ci sono anche tante bocciature. VAI PROSSIMA SCHEDA