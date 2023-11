Pagelle Milan-BVB, i voti di Tuttosport: Loftus-Cheek non incide

Calabria: "Serata da incubo: procura il rigore, ma è solo la prima volta che viene saltato secco da Bynoe-Gittens. Sull’1-2 sceglie di andare a chiudere e lascia solo il suo uomo, che segna. In più, a fine primo tempo sbaglia il possibile 2-1". Voto 4.

Thiaw: "In difficoltà quando il Borussia parte in velocità, per fermare lo scatenato Bynoe-Gittens si fa male". Voto 5,5. Dal 53' Krunić: "Entra a fare il centrale e il Milan va in bambola". Voto 5.

Tomori: "È l’ancora di salvataggio della retroguardia rossonera, senza di lui il passivo sarebbe stato anche più pesante". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Non ha la giusta “cazzimma”, trotterella". Voto 5.

Adli: "Ha visione di gioco, peccato solo che non vada oltre la seconda marcia". Voto 6. Dal 76' Jović: "Non è neanche fortunato: palo di testa, poteva riaprire la partita". Voto 6.

Reijnders: "Quando può verticalizzare, lo fa sempre, ma alla lunga si spegne". Voto 5,5.

Chukwueze: "Si aspettava un segnale dal nigeriano ed è arrivato nel momento più delicato del Milan. Il gol, una gemma, lo sblocca, peccato non basti". Voto 6,5. Dal 76' Chaka Traorè: "Non giudicabile". Senza voto.

Loftus-Cheek: "Nella posizione di trequartista fisico alla Kessié aveva spaccato il PSG. Questa volta non incide: Emre Can lo soffoca e lui non emerge". Voto 5,5.

Pulisic: "Non è Leão, ha più visione e tocco (vedi il cross che Calabria non concretizza), ma si accende troppo poco". Voto 5,5.

Giroud: "Il rigore fallito dopo 5 minuti lo anestetizza e rimbalza contro Hummels per tutta la gara". Voto 4.

Mister Pioli: "Andamento sfortunato, ma l'ennesimo infortunio, i buchi nella fase difensiva e la manovra lenta non giocano in suo favore. E la qualificazione ora è una chimera". Voto 4,5. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli a rischio esonero? I nomi dei possibili sostituti >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.