Pagelle Milan-BVB, i voti di Gazzetta: Maignan e Giroud tradiscono

Calabria: "Il fallo da rigore, il gol mancato di testa, la scelta sbagliata sull’1-2. Bynoe-Gittens lo punta spesso e lo depista". Voto 4,5.

Thiaw: "Un brutto errore: entra su Malen e si fa saltare. Meglio con i piedi – il migliore dietro – e in recupero: brucia Bynoe-Gittens e si fa male. Non sarà breve". Voto 6,5. Dal 53' Krunić: "Per il Pronto Soccorso, chiamare 33: a Pioli serve un difensore centrale e sceglie lui. Non male, anche se fa saltare Füllkrug in area da solo". Voto 5,5.

Tomori: "Se San Siro avesse la pista, potrebbe correre i 200 a fine serata: sta bene, tiene Malen uno contro uno, anticipa. Partita solida … ed è l’unico che non si fa male". Voto 6,5.

Theo Hernández: "Theo triste, forse nell’anima, di sicuro negli esiti: piatto, banale, non da lui. Un cross buono per Chukwueze ma anche una deviazione dietro da brividi". Voto 5.

Adli: "Tutto Adli in 77 minuti. Pensa verticale e fa bene: bella palla per Giroud, arcobaleno per Chuk. Leggero dietro: una brutta persa, arriva due volte tardi sull'1-2". Voto 6. Dal 76' Jović: "Il miglior Jović della stagione: in un quarto d’ora un palo di testa e una girata parata da Kobel". Voto 6,5.

Reijnders: "Paga regolare la luce: anche ieri, una palla illuminante (a Chukwueze). Il resto è alti e bassi, con un salvataggio in area ma troppa fatica se deve rincorrere". Voto 5,5.

Chukwueze: "L’azione del rigore e il (bel) gol: ambo. Ottimo fino alle 22, poi cala, spreca la giocata di Reijnders e finisce il fiato". Voto 6,5. Dal 76' Chaka Traorè: "Debutto assoluto in una serata durissima, quando il Borussia ha in mano la partita. Periferico". Senza voto.

Loftus-Cheek: "A Milano hanno fermato la metro per un pilastro danneggiato. Ecco, altra colonna deludente. Non sfrutta un contropiede e il meglio – palla a Jović – arriva tardi". Voto 5.

Pulisic: "Tutto ma non apatico: prova molto, dà una gran palla a Calabria, tenta in sforbiciata. Spesso però si perde, manca la giocata, non trova il tempo per far male". Voto 5,5.

Giroud: "Gli insoliti sospetti, lato B. Il rigore sbagliato è pesante e pare condizionarlo. Non si riprende mai, gira di testa da angolo (centrale) ma non è mai pericoloso". Voto 4,5.

Mister Pioli: "Il Milan prima non trova la strada per la porta – ritmi spesso bassi – poi si sfalda. Contrappasso: ora deve tifare Borussia". Voto 5. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli a rischio esonero? I nomi dei possibili sostituti >>>

