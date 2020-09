Pagelle Milan-Bologna, i voti di Tuttosport: Theo prezioso uomo assist

PAGELLE MILAN-BOLOGNA – ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha stilato le pagelle per Milan-Bologna, gara terminata 2-0 per i rossoneri. Ottimo debutto del Diavolo nella Serie A 2020-2021. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori del Milan secondo il quotidiano torinese.

Pagelle Milan-Bologna, il migliore in campo

Zlatan Ibrahimović, autore della doppietta decisiva, ha preso il voto più alto di tutti, un 8 pieno in pagella. “Un fenomeno, che altro dire?”, il commento sulla prestazione di Ibrahimović. “Sembra quasi non essere in campo, ma quando si accende è una dinamite che esplode”. E peccato per essersi divorato un gol, facile facile, per la tripletta personale …

Pagelle Milan-Bologna, il giudizio sull’allenatore

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha preso un 7 in pagella. Motivazione? Nonostante il Milan abbia ripreso la preparazione da un mese, dopo tre settimane di stop, sembra ancora la squadra che, a luglio ed agosto, post lockdown, ha incantato e vinto tanto (9 gare su 12) nella stagione precedente. Il tempo sembra essersi fermato per i suoi ragazzi.

Pagelle Milan-Bologna, che bella sorpresa la difesa

Voto 6,5 per Gigio Donnarumma (“Due salvataggi importanti nel finale”), Davide Calabria (“Un po’ meno evanescente”) e Matteo Gabbia (“In crescita: dà sicurezza e si fa pure vedere in attacco”). Sufficienza, voto 6, invece per Simon Kjaer e Theo Hernández, dal cui piede sinistro, molto educato, è nato il cross per il primo gol di Ibrahimović.

Pagelle Milan-Bologna, quasi tutte prestazioni positive

Sufficienza piena, voto 6, anche per Ismaël Bennacer, che si è conquistato il calcio di rigore del raddoppio, Franck Kessié, onnipresente in mezzo al campo, Alexis Saelemaekers, Hakan Çalhanoglu ed Ante Rebić, che rientrava nella formazione titolare dopo lo stop forzato, causa squalifica, in Europa League.

Pagelle Milan-Bologna, le note dolenti

Insufficienza, voto 5, per Samu Castillejo, che non era in perfette condizioni fisiche già prima della partita. Massacrato da Mitchel Dijks, è costretto ad uscire all’intervallo. Medesimo voto anche per Léo Duarte, subentrato nel finale a Kjaer. Con il brasiliano nel cuore della retroguardia rossonera, il Bologna ha creato due palle-gol e preso un palo …

Pagelle Milan-Bologna, i giocatori da rivedere

Rade Krunić, Sandro Tonali e Brahim Díaz hanno giocato troppo poco per rimediare un voto in pagella ed un giudizio. QUI LE DICHIARAZIONI DI PIOLI AL TERMINE DEL MATCH DI SAN SIRO >>>