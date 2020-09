TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 22 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 22 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in copertina, parla di Álvaro Morata, nuovo centravanti della Juventus. Sbarcato ieri sera a Torino, lo spagnolo farà le visite mediche in mattinata al ‘J-Medical‘. Nuovo assalto bianconero a Federico Chiesa se partirà Douglas Costa.

Spazio in prima pagina anche per il Milan, vittorioso 2-0 a San Siro contro il Bologna, e per il suo totem, Zlatan Ibrahimović, autore di una doppietta. Paolo Maldini annuncia: “Mercato? Priorità al difensore centrale“.

Intanto, sempre sul fronte mercato, l’Atalanta sta per prendere Junior Firpo, esterno spagnolo dal Barcellona. Problemi al Torino: nuovo caso CoVid_19 nella squadra di Marco Giampaolo e ritiro per la formazione granata.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>