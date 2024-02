Pagelle Milan-Atalanta, i voti di Gazzetta: Leao, il gran gol vale 7,5

Florenzi: "Ruggeri sta tranquillo in camera sua, così lui attacca: preciso, reattivo, due cross niente male a Loftus-Cheek e Giroud. Fuori dopo un’ora con il fiatone". Voto 6,5. Dal 57' Calabria: "Una mezz’ora per tornare, ha un’occasione e fa la cosa giusta: dribbling e tiro di sinistro. Carnesecchi gli cancella l’esultanza". Voto 6.

Thiaw: "Gasp gli varia i rebus – CDK, Lookman, Scamacca – ma Malick, impegnato pochino, li risolve. Pronto con la palla: palleggia bene, se serve lancia". Voto 6,5.

Gabbia: "L’Atalanta lo lascia tranquillo ma Matteo c’è e si vede: chiude un verticale di Djimsiti, ferma Scamacca, anticipa su Lookman a 70 metri da Maignan". Voto 6,5.

Theo Hernández: "A lungo sotto anestetico – una discesa con giallo a de Roon e poco altro -, prende coraggio nel finale: il lancio per Leão quasi porta al gol di Giroud". Voto 6.

Adli: "Saggio e concentrato: non forza le giocate, è preciso, si stende a chiudere Koopmeiners. Poi beh, gioca con gli occhiali 3D: visioni per Pulisic e Bennacer". Voto 7.

Bennacer: "Alto, altissimo per schiacciare Éderson. Non gli hanno montato le batterie atomiche di cui si parla tanto – durata 50 anni – e Pioli lo toglie: stanco". Voto 6. Dal 79' Musah: "Dentro per Bennacer, si fa trovare pronto: due buone giocate, un paio di recuperi di energia". Voto 6.

Pulisic: "Parte forte, taglia al centro, dà sempre una mano. Non granché negli episodi: scivola e lancia De Ketelaere, poi mette fuori la grande occasione". Voto 6. Dall'88' Okafor: "Pioli lo manda a destra per giocare il recupero. Non passa la grande occasione". Senza voto.

Loftus-Cheek: "Pregio: si sente sempre e calcia due volte in porta, facendo paura a Carnesecchi. Difetto: sulla palla da sinistra di Leão, devia male. Grande occasione …". Voto 6,5.

R. Leão: "Il gol è un graffito di TvBoy: appare dal nulla, con stile. Di più, ha voglia, è propositivo, crea per Loftus-Cheek e Pulisic". Voto 7,5.

Giroud: "Da tradizione, decide col mancino: tocca Holm e causa il rigore, quando calcia trova Zappacosta. Sfortunato". Voto 5,5.

Mister Pioli: "Rivincita su Gasp: molto meglio lui. Bonus, lo fa con idee non scontate: il 4-1-4-1, Reijnders fuori, Thiaw dall'inizio". Voto 7.

