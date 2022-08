Pagelle Marsiglia-Milan 0-2, i voti di Tuttosport: “Messias mai banale”

Le pagelle di Marsiglia-Milan 0-2, partita amichevole, secondo il quotidiano torinese Tuttosport: voti e giudizi del match del Vélodrome

Giudizi positivi per i ragazzi di Pioli, con Junior Messias ritenuto il migliore in campo. Il brasiliano, infatti, non solo ha sbloccato la partita ma ha anche fornito l'assist a Giroud per il gol del raddoppio.

Pagelle Marsiglia-Milan 0-2: Messias mai banale, Theo fa sconquassi

Migliore in campo, nelle pagelle di Marsiglia-Milan, è Junior Messias, come anticipato. Voto 8 alla prestazione dell'esterno riscattato dal Crotone. In Europa non segna mai gol banali, sottolinea Tuttosport, riferendosi alla rete contro l'Atletico Madrid della scorsa stagione. Merita una citazione lo stop con il quale si libera per il primo gol e quello che gli spalanca un'autostrada in occasione dell'assist a Giroud: giocate da far rivedere nelle scuole calcio.

Nota di merito anche per Mike Maignan. Poco impegnato dagli avversari, il portiere francese si distingue per le sue capacità con i piedi. Da lui nascono entrambi i gol del Milan, ma più che un regista è un allenatore in campo. Trova sempre la soluzione migliore per i compagni: voto 7. Così come per Brahim Diaz e Giroud. Lo spagnolo si risveglia dal suo torpore. Pesca Messias in occasione del primo gol con una mirabile scelta di tempo. Il francese, invece, non sembra aver staccato la spina dopo Reggio Emilia. Fa sembrare il gol facile facile, anche se non lo è.

Voto 6,5 per Theo Hernandez, Calabria, Adli e Bennacer. Il terzino sinistro è imprendibile quando accende il turbo, anche se concede a Clauss una delle rarissime occasioni. Deve fare attenzione in fase difensiva. Anche Calabria crea sconquassi. Adli entra quando il risultato è in ghiaccio, ma è sempre nel vivo del gioco. Bennacer è già in formato campionato e non sbaglia niente. Citazione anche per il rientrante Kjaer, che si becca un 6. Ci mette buon piglio e sfiora anche il gol. Infine, 7 a Pioli, che nell'amichevole più prestigiosa del pre-campionato rossonero, toglie la maschera al suo Milan e dimostra che non vuole abdicare.