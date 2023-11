Pagelle Lecce-Milan 2-2, i voti di Tuttosport: “Reijnders top player”

Calabria : "Gestisce Banda senza troppi problemi. Nella ripresa resta negli spogliatoi per un problema fisico". Voto 6,5 .

Tomori : "Aiuta i compagni di difesa a controllare tutte le incursioni degli avversari in area, anche lui soffre Piccoli". Voto 6 .

Theo Hernandez : "Contiene Strefezza senza alcun tipo di pensiero particolare. Suo l’assist a Giroud per l’1-0 Milan. Banda lo impensierisce". Voto 6 .

Musah : "Non ne fa una giusta, neanche per sbaglio". Voto 4 .

Giroud : "Lotta come un leone tra Pongracic e Baschirotto. Quando ha spazio punisce e lo ha fatto al 27’ portando il Milan in vantaggio. Rovina tutto con l’espulsione". Voto 6 .

Chukwueze : "Non una partita esaltante, la sua, però con Dorgu è stata una bella lotta". Voto 5 .

