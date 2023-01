Pagelle Lazio-Milan, i voti di Gazzetta: Calabria peggiore in campo

Le pagelle di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport'

Le pagelle di Lazio-Milan 4-0, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023. Voti e giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli insieme!

Lazio-Milan 4-0, le pagelle rossonere de 'La Gazzetta dello Sport' — Tătărușanu: "Pessima impressione sul tiro di Marušić che porta al 2-0, prima del 3-0 esce e poi rientra. Beffa, la parata migliore non conta: Felipe Anderson era in fuorigioco". Voto 4,5.

Calabria: "Zaccagni lo taglia a fette: lo salta palla al piede, gli va via in velocità, gli passa alle spalle. Da capitano, simbolo di un Milan in confusione totale". Voto 4.

Kalulu: "Felipe Anderson lo porta in giro per il campo e Sarri gli manda sempre nuovi giocatori in area: un incubo. Disastroso sul rigore: lui fermo … e Pedro va". Voto 4,5.

Tomori: "Non condannato per insufficienza di prove: si fa male dopo 25’, in cui comunque fatica. Sull’1-0, vede Milinković-Savić, sbaglia scelta e gli apre l’area". Voto 5. Dal 24' Kjær: "Entra in modalità salva-vita: cancella due pericoli di Zaccagni in area. Ma la palla persa prima del 3-0 cancella tutto: anche lui nello psicodramma". Voto 5.

Dest: "Marušić, che non è Cancelo, gli passa alle spalle per il 2-0: brividi. Sul primo e quarto gol, guarda chi segna da due metri: è la scena simbolo". Voto 4.

Tonali: "Stranamente in ritardo, quasi pigro, sul primo gol di Milinković-Savić. In difficoltà su tagli e palleggio della Lazio, arriva tardi anche su Felipe Anderson". Voto 5.

Bennacer: "Il più vivo perché recupera qualche palla, almeno prova a giocare. Il giallo per proteste, da play sull’orlo di una crisi di nervi, dice tantissimo". Voto 5.

Messias: "L’insostenibile leggerezza dell’essere un’ala destra che poco crea e poco lotta. Parte bene con due azioni, poi si inabissa. A Calabria serviva aiuto". Voto 4,5. Dal 59' Saelemaekers: "Non il primo dei colpevoli e nemmeno nei primi 10. Entra, dà una palla a Leão ma la partita non cambia". Voto 5.

Brahim Díaz: "Una giocata tra due con dribbling a Cataldi è l’unica cosa buona. Il Milan non può reggere un trequartista che non aiuta e non genera attacco". Voto 4,5. Dal 59' De Ketelaere: "Un tiro respinto in mezz’ora. Impossibile cambiare una partita come questa, certo il suo rendimento non sale di mezza nota". Voto 5.

R. Leão: "I più forti sono i più colpevoli, se va così. Ha due uno contro uno, li gestisce male. E il linguaggio del corpo è pessimo". Voto 4. Dal 79' Rebić: "Non giudicabile". Senza voto.

Giroud: "Solo nel buio. Oli va pianissimo - e il Milan lo cerca con lanci innocui. Mai un tiro, mai una giocata di forza, mai un uno-due". Voto 4. Dal 59' Origi: "Mezzora a vuoto". Voto 5.

Mister Pioli: "Zero reazione da Riyad, zero soluzioni, squadra nervosa ma senz'anima. Impressionante come Sarri, con le sue idee ben visibili, controlli il campo". Voto 4.