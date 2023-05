Pagelle Juventus-Milan, i voti di Gazzetta: “Giroud gol mostruoso”

Calabria : "Kostic non disturba, in più chiude Locatelli e mette un gran cross: assist". Voto 7 . ( Kalulu s.v. Salvataggio involontario ma decisivo)

Thiaw : "Il migliore dietro per continuità. Non va mai sotto, ferma Locatelli e di testa fa il parafulmine: se cade qualcosa, spesso è suo". Voto 6,5 .

Theo Hernández : "Theo diligente, quasi timido, non è Theo. Eppure… Ordinario con due picchi: una chiusura su Cuadrado e un lancio per Leao". Voto 6 .

Brahim Diaz : "Dire che incide, beh, sarebbe una bugia. Almeno prova la giocata più di altri, punta, si guadagna un 6 da ultimo compito in classe". Voto 6 . Pobega : "Dentro a 8 minuti dalla fine, in tempo per lottare con gli altri". S.V.

Leao : " Passeggia, guarda i cantieri che il Milan costruisce, passivo. Mostra qualche colpo però, quando ha un uno contro uno con Gatti calcia male". Voto 5,5 . Ballo-Tourè : "La sostituzione più strana della sua stagione: in campo per Leao, un esterno alto. Tocca 4 palloni ma dà una mano". S.V.

Mister Pioli: "Anestetizza la Juve, che ci mette del suo. Il Milan ha la testa giusta, centra la Champions. La richiesta di rinforzi, non da lui, è un passo per crescere". Voto 7.