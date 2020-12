Pagelle Genoa-Milan, i voti di Tuttosport: Donnarumma, strepitoso finale

Genoa-Milan 2-2, le pagelle di ‘Tuttosport’

PAGELLE GENOA-MILAN – Ieri sera, a ‘Marassi‘, 2-2 tra Genoa e Milan nel turno infrasettimanale di Serie A. Il Diavolo resta al comando della classifica del campionato, ma il suo vantaggio sull’Inter, adesso, è di un solo punto. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri per Genoa-Milan 2-2 nelle pagelle di ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina.

Pagelle Genoa-Milan, il migliore in campo

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, voto 7: “Vede sfilare il diagonale di Mattia Destro che esce di un nonnulla. Ed anche sui gol poteva fare poco o nulla. Strepitoso, nel finale, il colpo di reni che impedisce al Genoa la rete del 3-2”.

Pagelle Genoa-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6: “Come domenica il suo Milan fatica ed è costretto ad inseguire. Come domenica agguanta il pari in rimonta ed in extremis”.

Pagelle Genoa-Milan, che gara di Calabria

Davide Calabria, voto 7: “Sta proprio bene, sia fisicamente sia mentalmente. È sempre nel vivo dell’azione, rappresenta un punto di riferimento costante per tutti i compagni. Il gol del pareggio è il giusto premio alla sua condizione attuale”.

Pagelle Genoa-Milan, appena quattro sufficienze tra i rossoneri

Voto 6, quindi, per Pierre Kalulu: “Perde Destro sul secondo gol del genoano ed è errore grave. Peccato perché macchia una prova che, fino a quel momento, era stata autorevole. Il gol del 2-2 lo riabilita almeno in parte”.

Sufficienza anche per Franck Kessié: “Anche lui è leggermente in calo, pur con un rendimento sufficiente. Ma è l’emblema del Milan che fatica, è in affanno e non si arrende”.

Voto 6, dunque, anche per Alexis Saelemaekers (“Tonico, si vede che ha voglia e passo”) e per Jens Petter Hauge (“Sfiora il gol con il suo solito tiro sul secondo palo”).

Pagelle Genoa-Milan, un passo indietro per il turco

Quindi, per il quotidiano torinese, troviamo Hakan Çalhanoğlu, voto 5,5: “Si muove, corre, si propone e tocca molti palloni. Il risultato, però, è in chiaroscuro. Ci prova anche su punizione, un paio di volte: nulla di fatto”.

Pagelle Genoa-Milan, troppe note dolenti …

Ben sei calciatori rossoneri, per ‘Tuttosport‘, sono stati da 5 in pagella. Si inizia con il capitano, Alessio Romagnoli: “Finisce presto sul taccuino degli ammoniti, in una partita dai ritmi blandi e senza pericoli eccessivi. Consente ad Eldor Shomurodov di girarsi in area per il tiro che propizia l’iniziale vantaggio del Genoa. Non è un gran momento”.

Si continua, poi, con Diogo Dalot (“Un po’ troppo frenetico, spesso si trova fuori posizione”) e Sandro Tonali (“Un po’ più intraprendente, al punto a che a volte si inserisce addirittura nell’area del Genoa. Ma sempre troppo impreciso, per altro in linea con il resto della squadra e per nulla leader”).

Avanti, poi, con i 5 a Samu Castillejo ("Manca spesso di concretezza, un po' monotematico nelle scelte di gioco"), e quindi i due attaccanti, Rafael Leão ed Ante Rebić. Il portoghese perché "continua ad apparire svogliato ed inconcludente. Nella ripresa diventa il centrale offensivo, ma la sostanza non cambia". Il croato perché "Mattia Perin si supera, ma da quella posizione avrebbe dovuto comunque trovare il modo di segnare".