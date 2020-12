Pagelle Genoa-Milan, i voti della Gazzetta: San Gigio, male Leão

Genoa-Milan 2-2, i voti de ‘La Gazzetta dello Sport’

PAGELLE GENOA-MILAN – Ieri sera, a ‘Marassi‘, 2-2 tra Genoa e Milan nel turno infrasettimanale di Serie A. Il Diavolo resta al comando della classifica del campionato, ma il suo vantaggio sull’Inter, adesso, è di un solo punto. Vediamo voti e giudizi dei calciatori rossoneri per Genoa-Milan 2-2 nelle pagelle de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Pagelle Genoa-Milan, il migliore in campo

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, voto 7: “Cerca di evitare il primo gol con un riflesso da fenomeno su Eldor Shomurodov. Ma la perla preziosa è il volo da uomo ragno sull’acrobazia di Gianluca Scamacca, che evita la sconfitta al Diavolo”.

Pagelle Genoa-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 6: “Assenze pesanti ed il mezzo passo falso contro il Parma. Occorreva reagire ed invece ne arriva un altro. Due indizi poco felici. Confusione e imprecisione davanti: serve ritrovare lucidità ed i titolari”.

Pagelle Genoa-Milan, bene Calabria e Çalhanoğlu

Davide Calabria e Hakan Çalhanoğlu hanno preso entrambi 6,5. Il difensore italiano perché “spinge con lucidità e trova un gran gol che rimette in partita il Milan”. Il fantasista turco perché “in mezzo l’anima del Diavolo è lui, con grande intensità, almeno finché le gambe glielo permettono”.

Genoa-Milan, sufficienza per mezza squadra

Voto 6, dunque, per Pierre Kalulu (“Evidenti difficoltà in marcatura ma un gol che vale un punto”), Alessio Romagnoli (“Perde la marcatura su Shomurodov ma partecipa con profitto all’assalto finale e piazza l’assist per Kalulu”), Samu Castillejo (“Grande applicazione, ma poco da segnalare in fase offensiva”), Jens Petter Hauge (“Destro a filo d’erba che esce di un soffio”) e, infine, Alexis Saelemaekers (“È entrato come un forsennato, puntando l’uomo e provandoci”).

Pagelle Genoa-Milan, le note dolenti

Insufficienza, voto 5,5, poi, per Sandro Tonali (“Rispetto alle uscite precedenti c’è meno coraggio. A volte la giocata andrebbe forzata di più”) e Franck Kessié (“Il liscio in area sul cross di Edoardo Goldaniga scombussola tutta la difesa e infatti il Genoa segna”). Brahim Díaz, pochi minuti in campo, non ha ottenuto un giudizio.

Infine, la ‘rosea‘ ha dato 5 a Diogo Dalot (“Parte bene, poi si rintana. Dalla sua parte il Grifone si infila spesso”) e ad Ante Rebić (“La sua stagione in bianco prosegue. Stavolta si divora un gol a tu per tu con Mattia Perin dopo slalom tra Mattia Bani e Paolo Ghiglione. Prova imprecisa, anche nelle minuzie”).

Pagelle Genoa-Milan, il peggiore in campo

Rafael Leão, voto 4,5: “In campo dall’inizio nonostante lo scoraggiante secondo tempo contro il Parma, ma l’andazzo non cambia. Pioli lo stimola, lui trotterella. Più che non incidere, non ci prova proprio”. Calciomercato Milan: difensore, c’è l’intesa con il prescelto. Vai alla news >>>