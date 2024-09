Pagelle derby Inter-Milan, i voti di Tuttosport: Reijnders dominatore

Gabbia: "Fonseca lo preferisce a Pavlović e lui lo ripaga con una prestazione da professore con annesse un paio di chiusure strappa applausi. Ciliegina è il gol, segnato sul gong sotto la Sud". Voto 8.

Tomori: "Lautaro gravita nella sua zona: clientelaccio che riesce a contenere benissimo". Voto 7.

Theo Hernández: "Gioca il derby come al solito in trance, però stavolta fa tutto per bene senza farsi tradire dai nervi". Voto 6.

Fofana: "È piantato come un’ancora davanti ai centrali e nemmeno l’ammonizione presa già nel primo tempo (dopo l’ennesimo fallo) scalfisce l’argine". Voto 6,5.

Reijnders: "Sale in cattedra nel secondo tempo: gioca da califfo, prendendosi sulle spalle la squadra e mettendo sulla testa di Gabbia il pallone dell’apoteosi". Voto 7.

Pulisic: "Sul gol (il 4° stagionale) pare Arsenio Lupin per come scippa palla a un sonnecchiante Mkhitaryan. Meno reattivo sul pari di Dimarco, quando non riesce a rattoppare il buco che lascia Emerson Royal". Voto 7. Dal 78' Okafor: "Si mangia un gol fatto". Voto 5,5.

Morata: "Sgomita, fa la faccia brutta agli avversari e incita i suoi: il leader che al Milan mancava". Voto 6. Dal 78' Loftus-Cheek: "Non giudicabile". Senza voto.

R. Leão: "La sua epifania a 'San Siro' si compie a inizio secondo tempo quando con un gran colpo di testa mette alla frusta Sommer. Il duello si ripete nel finale con un altro no opposto dallo svizzero. Sui primi 45' meglio stendere un velo". Voto 6,5. Dall'87' Chukwueze: "Non giudicabile". Senza voto.

Abraham: "Si divora il gol del 2-1, però sgobba come un medianaccio per dare una mano al centrocampo". Voto 6. Dal 92' Pavlović: "Non giudicabile". Senza voto.

Mister Fonseca: "Come un esperto pokerista, trovandosi sull’orlo del precipizio, decide di fare all-in mettendo in campo tutta l’artiglieria pesante. Il coraggio però paga e nel derby sboccia (finalmente) un Milan che può essere credibile anche al confronto delle altre grandi". Voto 7. LEGGI ANCHE: Milan, niente esonero per Fonseca. Ma restano in corsa quattro potenziali sostituti >>>