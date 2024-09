Derby Inter-Milan 1-2, l'analisi e il commento del 'CorSera'

Prima sconfitta in campionato per la banda di Simone Inzaghi che, forse stanca dopo le fatiche in Champions League contro il Manchester City, ora sarà costretta ad un bel bagno di umiltà. È evidente come, in casa Inter, le cose non girino come l'anno scorso. Nel derby contro il Milan, in particolare, scarso apporto del centrocampo e coppia-gol, Lautaro Martínez e Marcus Thuram, più che appannata.